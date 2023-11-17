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        Kıbrıs gazisi babasını öldüren sanığın yüksek güvenlikli hastanede tedavi edilmesi kararı

        KIRŞEHİR'de,tartıştığı Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok'u (70) tabancayla öldüren Barış Altınok'un (40) tutuklu yargılandığı davada, beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair görüş belirtilince mahkeme, Altınok'un yüksek güvenlikli akıl hastanesinde tedaviye alınmasına karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:30
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        Kıbrıs gazisi babasını öldüren sanığın yüksek güvenlikli hastanede tedavi edilmesi kararı
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        KIRŞEHİR'de,tartıştığı Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok'u (70) tabancayla öldüren Barış Altınok'un (40) tutuklu yargılandığı davada, beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair görüş belirtilince mahkeme, Altınok'un yüksek güvenlikli akıl hastanesinde tedaviye alınmasına karar verdi.

        Olay, 8 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında, merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde meydana geldi. Barış Altınok ile Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Barış Altınok, evdeki tabancayla Duran Altınok'a ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Altınok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan Barış Altınok, yakalanıp, tutuklandı. Yüzde 65 zihinsel engelli raporu bulunduğu belirtilen Barış Altınok'un evlenmek istediği, ancak engeli nedeniyle babasının karşı çıktığı için olayın yaşandığı öne sürüldü.

        Barış Altınok hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık Altınok ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden beklenen 'akıl sağlığı' raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporu okuyup dosyaya ekleyen mahkeme başkanı, sanık Barış Altınok'un, akıl sağlığının yerinde olmadığına dair görüş bildirildiğini belirtti. Hakim, sanığın 'Kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu ancak sanığın suçu işlediği tarih itibarıyla alınan heyet raporunda 'akıl hastası' olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığa bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Hakim, ayrıca sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi ve koruma altına alınması gerektiğine hükmetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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