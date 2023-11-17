Otomobiline, bisikleti ile çarptığı iddiasıyla çocuğu tokatladı

KIRŞEHİR'deotomobileçarptığını öne sürdüğü bisikleti kullanan H.A.'ya (8) tokat atan Salih Y. (57), gözaltına alındı.

Olay, 15 Kasım'da öğle saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, aracına çarptığı iddiasıyla bisikletli H.A.'ya tokat attı. İhbar sonrası harekete geçen polis, şüphelinin Salih Y. olduğunu belirledi. Salih Y. gözaltına alınırken, şüpheli polisteki ifadesinde, "Otomobilime çarptığını zannettim. Çok öfkelendim. Amacım, çocuğa zarar vermek değildi. Çok pişmanım" dedi. Olay anı kameraya yansırken, soruşturma sürüyor.