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        Otomobiline, bisikleti ile çarptığı iddiasıyla çocuğu tokatladı

        KIRŞEHİR'deotomobileçarptığını öne sürdüğü bisikleti kullanan H.A.'ya (8) tokat atan Salih Y. (57), gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:00
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        Otomobiline, bisikleti ile çarptığı iddiasıyla çocuğu tokatladı
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        KIRŞEHİR'deotomobileçarptığını öne sürdüğü bisikleti kullanan H.A.'ya (8) tokat atan Salih Y. (57), gözaltına alındı.

        Olay, 15 Kasım'da öğle saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, aracına çarptığı iddiasıyla bisikletli H.A.'ya tokat attı. İhbar sonrası harekete geçen polis, şüphelinin Salih Y. olduğunu belirledi. Salih Y. gözaltına alınırken, şüpheli polisteki ifadesinde, "Otomobilime çarptığını zannettim. Çok öfkelendim. Amacım, çocuğa zarar vermek değildi. Çok pişmanım" dedi. Olay anı kameraya yansırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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