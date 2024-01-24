Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketinde anıldı

        ANKARA´daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketi Kırşehir´de anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketinde anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANKARA´daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketi Kırşehir´de anıldı.

        Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993 tarihinde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketinde anma töreni düzenlendi. Uğur Mumcu Basın Anıtı önünde gerçekleşen törene, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve vatandaşlar katıldı. CHP Kırşehir il yöneticileri tarafından Uğur Mumcu Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "24 Ocak 1993´te katledilen demokrasi savunucusu gazeteci-yazar hemşehrimiz Uğur Mumcu hümanist, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunuyordu. Uğur Mumcu, meslek ilkeleri doğrultusunda nasıl gazetecilik yapılacağının en iyi örneklerinden biri olarak kalplerimizdeki yerini korumaya devam ediyor. Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi. Onun, 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' sözünü bugün çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

        'İHİYACIMIZ OLAN, UĞUR MUMCU GİBİ CESUR GAZETECİLERİN ARTMASIDIR'

        Gazetecilik mesleğinin de zor bir sınavdan geçtiğini belirten Başkan Ekicioğlu, "Görevi gerçekleri aktarmak olan gazetecilik; yalanı, iftirayı iş edinmiş görünüyor. Demokrasimizin gelişmesi için bugün ihtiyacımız olan şey, Uğur Mumcu gibi cesur ve araştırmacı gazetecilerin sayısının artmasıdır. Gazeteciler bağımsız, cesur olsunlar ki hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, yolsuzlukları yazabilsinler. Bugün, bağımsız gazeteciliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Hepinizin bildiği üzere Uğur Mumcu, Kırşehir´de dünyaya geldi. Bu da bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Uğur Mumcu, ülkemizin çok önemli bir aydınıydı. Aydınların en önemli özelliği öngörülü olmalarıdır. O, yıllar öncesinden birçok konuda herkesi uyardı. Sadece onun yazdıkları okunsa ve uyarıları dikkate alınsaydı ülkemizde yaşanan birçok sıkıntı ve felaket yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Kırşehir Müftülüğünce öğrencilere yönelik kamp düzenlendi
        Kırşehir Müftülüğünce öğrencilere yönelik kamp düzenlendi
        Kiracısını tabancayla yaralayan emekli polise tahliye
        Kiracısını tabancayla yaralayan emekli polise tahliye
        Kırşehir'de sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatıldı
        Kırşehir'de sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatıldı
        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulundu
        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulundu
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, ziyaretlerde bulundu
        Kırşehir FSK - Afyonspor: 1-1
        Kırşehir FSK - Afyonspor: 1-1