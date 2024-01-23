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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:11
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekili Erkan, Kırşehir-Kayseri kara yolu Ortaköy yol kavşağındaki uygulama noktası ve Ahi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polislerle görüştü.

        İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ın da eşlik ettiği ziyarette Erkan, devletin ve milletin huzur, güvenliği için fedakarca çalışan polis ekiplerine görevlerinde başarılar diledi.

        Daha sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Erkan, burada hasta ve hasta yakınlarıyla görüşerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce ile görüşen Erkan, yapılan çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi aldı, ardından partisinin İl Başkanlığında vatandaşlarla buluştu.

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