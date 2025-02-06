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        İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitirmişti; memleketinde toprağa verildi

        İSTANBUL'dan Lübnan'a giden, oradan da sınırı geçmeye çalışırken İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden inşaat işçisi Sezer Özdemir (46), memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:40
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        İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitirmişti; memleketinde toprağa verildi
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        İSTANBUL'dan Lübnan'a giden, oradan da sınırı geçmeye çalışırken İsrail’in hava saldırısında hayatını kaybeden inşaat işçisi Sezer Özdemir (46), memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Sezer Özdemir, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya, bir süre önce çalıştıkları İsrail'de kalan alacağını almak için bu ülkeye gitmeye karar verdi. 3 arkadaş, 9 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan Lübnan'a gitti. 11 Ocak’ta da Lübnan sınırından İsrail sınırına geçmeye çalışan grubun aileleriyle paylaştığı canlı konum bağlantısı kesildi. Sezer Özdemir, ailesi ile WhatsApp yazışmasında, en son ‘Üstümüzde dronlar uçuşuyor, hakkımızda hayırlısı olsun’ dedi. 3 arkadaş İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sezer Özdemir, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya'nın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Özdemir'in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaman ilçesinde öğlen Çarşı Camii’nde Sezer Özdemir için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Murat Sefa Demiryürek, Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Emre Demirci, Özdemir'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli 3 çocuk babası Sezer Özdemir, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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