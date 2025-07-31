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        Kırşehir'de lastik fabrikasındaki yangın söndürüldü

        KIRŞEHİR'de bir lastik fabrikasının palet kırma makinesi bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 00:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:25
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        Kırşehir'de lastik fabrikasındaki yangın söndürüldü
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        KIRŞEHİR'de bir lastik fabrikasının palet kırma makinesi bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

        Yangın, saat 18.30 sıralarında Kırşehir- Kayseri karayolunun 7’nci kilometresinde bulunan bir lastik fabrikasında çıktı. Bilinmeyen nedenle palet kırma makinesi bölümünde çıkan yangın sonrası ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesiyle yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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