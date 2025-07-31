Kırşehir'de lastik fabrikasındaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kırşehir- Kayseri karayolunun 7’nci kilometresinde bulunan bir lastik fabrikasında çıktı. Bilinmeyen nedenle palet kırma makinesi bölümünde çıkan yangın sonrası ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesiyle yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.

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