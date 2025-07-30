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        Kırşehir polisi "Kendine bir iyilik yap, ormanı koru" sloganıyla ormanlık alanlarda denetim yaptı

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, "Kendine bir iyilik yap, ormanı koru" sloganıyla ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:47
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        Kırşehir polisi "Kendine bir iyilik yap, ormanı koru" sloganıyla ormanlık alanlarda denetim yaptı
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        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, "Kendine bir iyilik yap, ormanı koru" sloganıyla ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı tedbirler kapsamında kentteki ağaçlık bölgelerde dronla ve devriye ekipleriyle denetim yaptı.

        Denetimler kapsamında araçlarla ormanlık alanlarda sık sık dolaşan ekipler, dronla ise uzak ve dağlık bölgeler inceleniyor.

        "Kendine bir iyilik yap, ormanı koru" sloganıyla dronla yapılan denetimler ile ormanlık arazilere ateş yakılmaması ve yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahale amaçlanıyor.

        Öte yandan yapılan çalışmalar ile ilgili hazırlanan videolar valilik, emniyet gibi bir çok kuruluşun sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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