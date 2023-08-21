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        Kırşehir'de MHP ilçe kongreleri tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:19
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        Kırşehir'de MHP ilçe kongreleri tamamlandı
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        KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, 14. Olağan İlçe Kongreleri'ni tamamladıklarını söyledi.

        İl başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıç, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda merkez ile Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Akçakent ve Boztepe ilçelerinde 14. Olağan Kongreleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Merkez ve 6 ilçe kongresinde divanda yer alan, görevi devreden ilçe başkanlarına teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:

        "Kongre süreçlerimizde bizlere destek olan ve kongrelerimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu kongre sürecinde görevlerine devam eden ve yeni seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Merkez İlçe Başkanımız Yasin Berktaş seçildi hayırlı olsun. Mucur'da Ali Rıza Budak'a, Kaman'da Kenan Elvan'a, Çiçekdağı'nda Hikmet Erdoğan'a, Akpınar'da Sami Atalay'a, Akçakent'te Aziz Bedir'e ve Boztepe'de Musa Ceylan'a ilçe başkanlıklarında başarılar diliyorum."

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