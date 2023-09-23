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        Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler sergilendi

        Kırşehir'de, 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:21
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        Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler sergilendi
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        Kırşehir'de, 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı.

        Ahi Külliyesi'nde organize edilen etkinlikte, Akpınar'dan hedik, çörek, pekmez, Kaman'dan ceviz, besmeç, şerbet, Boztepe'den çörek, kuru üzüm kavurması, Çiçekdağı'ndan domates, yufka, üzüm, Akçakent'ten sac kavurma, Mucur'dan kaya tuzu vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Abdal müzik kültürünün temsilcisi mahalli sanatçılar da Neşet Ertaş'a ve Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, yöresel ve kültürel değerlerin stantlarda yansıtıldığını söyledi.

        Her ilçenin gastronomi ve yöresel lezzetlerden müziğe, el emeğiyle üretilen ürünlere kadar hepsinin ayrı değer olduğunu anlatan Erkan, Ahilik değerleriyle bir bütün olarak hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

        Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak da ilçesine özgü ceviz, üzüm ve yöresel ürünlerin sergilendiğini, genç abdalların söyledikleri türküler ile kültürü yansıttığını dile getirdi.

        Stantlardaki ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar, Ahi Külliyesi içinde yer alan kadın kooperatifleri stantlarını da gezdi.

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