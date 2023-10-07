Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kentteki emekli imamlarla buluştu.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kentteki emekli imamlarla buluştu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, "Emekli Din Görevlileri Buluşması" programı düzenlendi.

Kent merkezinde bir lokantada düzenlenen etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve kaside okundu.

Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, emektar din görevlileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yaman, "İl Müftülüğümüzde ve şehrimizin camilerinde, eğitim, din ve cami hizmetlerinde vefakarca çalıştınız. Sizlere vefa gösteriyor ve teşekkür ediyoruz. Sizler emekli oldunuz, sizden sonra gelen arkadaşlarımız o göreve devam ediyor. Din hizmeti demek doğumdan ölüme kadar insanlığa faydalı olmak demektir. Peygamber efendimiz, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' buyuruyor. Hocalarımız da insanlara hep faydalı olmuşlardır. Bu vazifeleri layıkıyla ifa ettiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaman ve emekli imamlar sohbet ederek, anılarını paylaştı.