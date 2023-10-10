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        KESOB Başkanı Öztürk, esnafla buluştu

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda başkanları, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:10
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        KESOB Başkanı Öztürk, esnafla buluştu
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        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda başkanları, esnafla bir araya geldi.

        KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Öztürk, Kırşehir Saatçiler, Sarraflar, Fotoğrafçılar ve Halıcılar Odası Başkanlığı tarafından Ahi Evran Veli Külliyesi'nde bulunan bedesten çarşıda esnaf ve sanatkarların taleplerini dinledi.

        Öztürk, Ahilik Haftası'nda güzel etkinlikler yapıldığını, Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ile çarşının kutlamaların merkezi olduğunu dile getirdi.

        Birlik ve beraberliği esnafın çabalarıyla gösterdiklerini vurgulayan Öztürk, "Çarşı, Ahi şehri Kırşehir'e farklılık katıyor. Burada ticaret yapan zanaatkarlarımızın bol kazanç ve emeklerinin karşılığını almalarını diliyorum. Esnafımızın talep ve dileklerini aldık, çarşının ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

        Kırşehir Saatçiler, Sarraflar, Fotoğrafçılar ve Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin Lenger de kentte esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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