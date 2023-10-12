AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan İsrail'in Gazze saldırısına tepki

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve saldırılarını kınadı.

Ünsal, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimlerinin tüm dünyada takdire şayan olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

​"İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."