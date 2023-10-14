Kırşehir'de MHP'nin yerel seçim çalışmaları sürüyor MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, birlik ve beraberlik içerisinde gönül birliğiyle herhangi bir ayrışmaya meydan vermeden çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, birlik ve beraberlik içerisinde gönül birliğiyle herhangi bir ayrışmaya meydan vermeden çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıç, yerel seçimlere hazırlık toplantısında partisinin Kırşehir belediye başkan aday adaylarıyla bir araya geldi.

Aday adaylarından çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıç, yerel seçimlerde partisinin ve adaylarının kentte başarılı sonuçlar alacağını aktardı.

Kırşehir'in hizmet, yatırım ve belediyecilik açısında gereken destekleri almayı en çok hak eden şehirlerden olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Çevre illere bakıldığında turizm, ulaşım, sanayi ve belediye hizmetleri açısında Kırşehir, en az yararlanan iller arasındadır. Bunun sebebi merkezi yönetimlerin bürokratik ilişkilerin yeterince güçlendirilemediği, Ankara'ya Kırşehir sorunlarının anlatılamadığı veya etkin rol alınamadığıdır. MHP, yerel seçim çalışmalarına hız vererek il ve ilçe belediye başkanlıklarına aday adayı olan arkadaşlarımızın çalışmalarına başlamaları, vatandaşlarımıza parti politikalarımızın anlatılması konusunda önemli temalar bildirilmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde gönül birliğiyle herhangi bir ayrışmaya meydan vermeden çalışmalara devam edilmektedir."

Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Yasin Berktaş da katıldı.