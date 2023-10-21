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        Kırşehir'de 3 taksi esnafına ücretini ödemeyen bir kişi gözaltına alındı

        Kırşehir'de bir şüpheli, ücretini banka hesabına yollayacağını söyleyip 3 taksi esnafına ödeme yapmadığı iddiasıyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:45
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        Kırşehir'de 3 taksi esnafına ücretini ödemeyen bir kişi gözaltına alındı
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        Kırşehir’de bir şüpheli, ücretini banka hesabına yollayacağını söyleyip 3 taksi esnafına ödeme yapmadığı iddiasıyla yakalandı.

        Polise başvuran 3 taksi esnafı, farklı tarihlerde araçlarına binen bir müşterinin kendisini iş insanı gibi tanıttığını, üzerinde nakit olmadığı bahanesiyle IBAN numarası istediğini ancak ödeme yapmadığını öne sürerek şikayetçi oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği M.A'yı kent merkezinde bir adreste gözaltına alındı.

        M.A'nın emniyette işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, durakları ziyaret ederek taksi esnafını uyardı.

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