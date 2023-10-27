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        Kırşehir Valisi Buhara, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:42
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        Kırşehir Valisi Buhara, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

        Buhara, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin büyük bir kahramanlıkla kazandığı İstiklal Mücadelesi sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

        En çetin şartlarda verilen destansı mücadele sonunda büyük bir armağan bırakıldığını vurgulayan Buhara, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle ilelebet var olacağını aktardı.

        Cumhuriyet'in muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma kararlığının, istikbale olan inancın, çocuklar adına aydınlık umutların adı olmaya devam edeceğini vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

        "Türkiye bugün her zamankinden daha güçlü, daha kudretlidir. Cumhuriyet'in getirdiği kazanımlarla birlikte çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerleyen devletimiz, tam bağımsızlık hedefine uygun olarak ulaşımdan sağlığa, sanayiden kültüre, eğitimden bilim ve teknolojiye kadar her alanda büyük gelişmeler kaydetmiş, dünyanın en güçlü ve saygın ülkeleri arasındaki yerini almıştır. İnanıyorum ki köklerinden beslenen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesillerin azmi ve çalışkanlığı sayesinde ülkemiz her geçen gün daha da güçlenmeye, gelişmeye ve kalkınmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve saygı ile yad ediyorum."

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