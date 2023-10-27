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        Kırşehir'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 öğrencinin yazdığı mektuplar kitaplaştırıldı

        Kırşehir'de 100 ilkokul öğrencisinin Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı mektuplar "Cumhuriyet" ismiyle kitaplaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:11
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        Kırşehir'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 öğrencinin yazdığı mektuplar kitaplaştırıldı
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        Kırşehir'de 100 ilkokul öğrencisinin Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı mektuplar "Cumhuriyet" ismiyle kitaplaştırıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kentte eğitim gören ilkokul öğrencilerinden "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "gelecek" ile ilgili hayallerini mektuba yazmaları istendi.

        Seçilen 100 mektup "Cumhuriyet" ismiyle kitaplaştırıldı.

        Yazdığı mektupların kitaplaştırılacağından haberi olmayan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Kırşehir Ahilik Müzesi önünde düzenlediği "Türkiye Yüzyılında Hayalimdeki Kırşehir" temalı resim sergisi sırasında kitabı görünce sevindi.

        Serginin yanı sıra kitap için düzenlenen imza etkinliğine Vali Hüdayar Mete Buhara da katıldı.

        Mektubuna kitapta yer verilen Ömer Aydın İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Afganistan uyruklu Esma Özbek, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, sosyal medya hesabından mektubunu paylaşmasından mutlu olduğunu söyledi.

        Yazdığı hikayeden bahseden Özbek, "Türkiye'ye nasıl geldiğimi anlattım. 5-6 yıldır bulunduğum Türkiye'yi çok seviyorum. Biz Cumhuriyet sayesinde Türkiye'ye geldik, yaşasın Cumhuriyet. Hikayemi okulda kendim yazdım. Sevinçliyim, çok mutlu oldum. Hikayemin kitaba alınacağını tahmin etmiyordum. Okulda yazdım, anneme, arkadaşlarıma gösterdim." diye konuştu.

        Ömer Aydın İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Afganistanlı Hedayatollah Özbek de kitapta mektubu yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

        8 yıldır Türkiye'de olduklarını belirten Özbek, "Aynı gün yazdım, hikayemi anneme ve babama okudum. Aileme ve arkadaşlarıma Cumhuriyet'i anlattım." dedi.

        Süleyman Türkmani İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Havva Nur Parlatan ise Cumhuriyet'in 100. yılını anlattığı mektubunu, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözüyle sonlandırdığını kaydetti.

        Parlatan, kitabı ömrümün sonuna kadar saklayacağını dile getirdi.

        - Milli Eğitim Bakanı Tekin'den sosyal medya paylaşımıyla öğrencilere teşekkür

        Bu arada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esma Özbek ve Hedayatollah Özbek'in mektuplarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bakan Tekin, paylaşımında, "Bugün elime böyle bir eser ulaştı. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında Kırşehir'deki arkadaşlarımız böyle bir çalışma yapmışlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin mektuplarını okudum, çok beğendim. Dikkatimi çeken iki mektubu da sizinle paylaşmak istedim. Çocuklarımızın yazdıkları mektuplarda anlattıkları, Cumhuriyetimizin birleştirici gücünü ve davasını ortaya koyuyor. Hedayatollah'ın ve Esma'nın dediği gibi Cumhuriyet bütün dünyaya armağan olsun ve yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.

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