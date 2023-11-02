Kırşehir'de şok uygulamada 110 bin dolu makaron ele geçirildi
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şok uygulamasında bir otomobilin bagajında 110 bin dolu makaron bulundu.
Giriş: 02.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:29
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şok uygulamasında bir otomobilin bagajında 110 bin dolu makaron bulundu.
Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki şok uygulamasında şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada bagajda 110 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücüsü E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.