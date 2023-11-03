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        Kırşehir Valisi Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:28
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        Kırşehir Valisi Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda, il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi.

        Burada açıklamada bulanan Buhara, "Meclis üyelerine Kırşehir'e yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Meclis üyelerimiz ile Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın muhteşem doğasında bir araya geldik. Bu bölgeye ve kente yapılacak projeleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

        Buhara'ya, İl Genel Meclisi Başkanı Emre Demirci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar ve daire amirleri eşlik etti.

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