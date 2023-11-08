Kırşehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kırşehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, O.Y'nin (53) kullandığı 40 DN 589 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun 55. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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