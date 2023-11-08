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        Kırşehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kırşehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:46
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        Kırşehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kırşehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, O.Y'nin (53) kullandığı 40 DN 589 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun 55. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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