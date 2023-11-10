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        Kırşehir Valisi Buhara, kentteki yatırımları inceledi

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte devam eden yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:00
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        Kırşehir Valisi Buhara, kentteki yatırımları inceledi
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte devam eden yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, yapımları devan eden ve kurum binaları olarak kullanılacak inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

        Vali Buhara, İl AFAD Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, 16 derslikli Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi inşaatlarına giderek, burada yetkililerden bilgi aldı.

        Kentteki yatırımları yakından takip ettiklerini vurgulayan Buhara, binaların yapımı tamamlandığında vatandaşa daha kaliteli hizmet sunma imkanı sağlanacağını ifade etti.

        Buhara'ya inceleme sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Avşar, İl AFAD Müdürü Ömer Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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