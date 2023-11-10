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        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de konuştu:

        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2002'de dünya ticaretinden almış olduğumuz pay ihracatta yüzde 0,5 iken, bugün bu rakamı yüzde 1,02'ye kadar çıkardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:51
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de konuştu:
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2002'de dünya ticaretinden almış olduğumuz pay ihracatta yüzde 0,5 iken, bugün bu rakamı yüzde 1,02'ye kadar çıkardık." dedi.

        Gürcan, Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi yeni hizmet binasının açılışında, stokçuluk ile fahiş fiyatla mücadeleye devam ettiklerini ve tedbirler aldıklarını söyledi.

        İhracatı daha ileri bir seviyeye çıkarmak için fuar destekleri ve ihracatçılara olan desteklerin gelecek yıl iki katını çıkarılacağını vurgulayan Gürcan, "254 milyar dolar olan ihracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret edeceğiz. 2002'de dünya ticaretinden almış olduğumuz pay ihracatta yüzde 0,5 iken, bugün bu rakamı yüzde 1,02'ye kadar çıkardık." diye konuştu.

        Bu rakamı daha da yukarıya çıkarmak için iş dünyasıyla hareket edeceklerinin altını çizen Gürcan, "MÜSİAD, fuarlarıyla, iş gezileriyle her alanda çalışmaları sürekli devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da üreten, kalkınan bir Türkiye için iş adamlarının birlikteliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

        Kırşehir'in Ahi Evran ruhunu taşıyan bir şehir olduğuna dikkati çeken Buhara, şunları kaydetti:

        "Kim bir kişiye istihdam sağlayıp evine aş götürülmesine vesile oluyorsa bizim için çok önemli bir şahsiyettir. Her şartta onlarla beraber yola devam edeceğiz. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ni genişlettik. Yatırımcılarımızı da Kırşehir'e bekliyoruz. İş adamlarımızın da iş yaparken, üretirken, istihdam sağlarken, sözleşmeler yaparken ahilik ruhunu ve değerlerini öne çıkarmalarını önemsiyoruz. Ahilik değerleriyle donanmış iş adamlarımızın sayılarının artmasını ümit ediyoruz."

        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise MÜSİAD'ın yurt içinde 84 şubesi bulunduğunu, 14 binden fazla iş adamını bünyesinde barındırdığını, ülkenin kalkınması için 2 milyondan fazla istihdam sağlayan önemli bir kuruluş olduğunu aktardı.

        MÜSİAD'ın doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün kıtalarda faaliyet gösterdiğini vurgulayan Asmalı, "7-24 dünyanın her tarafında faaliyet gösteren önemli bir sivil toplum kuruluşuyuz. Güzel ülkemizi daha iyi tanıtmak, iş adamlarımızın önünü açmak, Anadolu sermayesini, helal kazancı, alın terini ve ticaret ahlakının tüm dünyada egemen olması için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

        MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda dua edilerek yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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