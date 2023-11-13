Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin açıklama

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için partide aday adaylığı başvuru sürecinin devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için partide aday adaylığı başvuru sürecinin devam ettiğini belirtti.

        Ünsal, yazılı açıklamasında, "AK Belediyecilik" anlayışını tekrar Kırşehir ve tüm ilçelere kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Belediye başkan aday adaylığı başvurularının 9 Kasım'da başladığını, 17 Kasım'da da sona ereceğini anımsatan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Temayül yoklaması ise 19 Kasım'da elektronik ortamda yapılacak. Başvurular resmi web sitemizde yer alan formların elektronik ortamda doldurulup sisteme yüklenmesiyle yapılacak. Başvurunun tamamlanması için aday adayları, ilgili teşkilat birimine giderek doldurduğu formun çıktısını imzalamaları gerekecek. Başvuru için belirlenen bağışlar, Gazze'deki kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD'a gönderilecek. İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanlığı için 20 bin, belde belediye başkanlığı için de 10 bin lira bağış alacağız."

        Ünsal, aday adaylık sürecinin partilerine ve Kırşehir'e hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Kırşehir FSK - Bucaspor 1928: 1-1
        Kırşehir FSK - Bucaspor 1928: 1-1
        Kırşehir'de Uluslararası Aşıkpaşa Şiir Şöleni düzenlendi
        Kırşehir'de Uluslararası Aşıkpaşa Şiir Şöleni düzenlendi
        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de konuştu:
        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de konuştu:
        Bakan Yardımcısı Gürcan: İhracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret ed...
        Bakan Yardımcısı Gürcan: İhracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret ed...
        Kırşehir'de ömrünü tamamlamış okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
        Kırşehir'de ömrünü tamamlamış okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
        Kırşehir Valisi Buhara, kentteki yatırımları inceledi
        Kırşehir Valisi Buhara, kentteki yatırımları inceledi