Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı

        Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı Kırşehir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı Kırşehir'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde üst düzen komutan olarak faaliyet yürüten şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kısa süre önce kente geldiği ve sık sık ikamet değiştirdiği belirlenen F.H'yi yakaladı.

        Şüphelinin, işlemlerinin ardından hakkında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto e...
        Kırşehir'de sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto e...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin...
        Kırşehir FSK - Bucaspor 1928: 1-1
        Kırşehir FSK - Bucaspor 1928: 1-1
        Kırşehir'de Uluslararası Aşıkpaşa Şiir Şöleni düzenlendi
        Kırşehir'de Uluslararası Aşıkpaşa Şiir Şöleni düzenlendi
        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de konuştu:
        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de konuştu:
        Bakan Yardımcısı Gürcan: İhracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret ed...
        Bakan Yardımcısı Gürcan: İhracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret ed...