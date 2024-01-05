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        KAEÜ'de "Afet Farkındalığı ve AFAD" eğitimi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrenci ve akademisyenlere yönelik "Afet Farkındalığı ve AFAD" eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:08
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        KAEÜ'de "Afet Farkındalığı ve AFAD" eğitimi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrenci ve akademisyenlere yönelik "Afet Farkındalığı ve AFAD" eğitimi gerçekleştirildi.

        AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ömer Bozkurt ve beraberindeki uzmanlar, afet yönetimi ve farkındalığını anlattı.

        Eğitimde, afetlerde gönüllülüğün önemi, afetler ile ilgili temel bilgiler, Türkiye'de meydana gelen afetler, afet öncesi hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasında ilk saatler, afet ve acil durum çantası, afet ve acil durum planı, toplanma ve barınma alanları hakkında bilgi verildi.

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlar ile gerçekleştirilen tatbikatlar ve AFAD ekibinin saha çalışmalarının da anlatıldığı eğitimde, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin afetler hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilinçlenmeleri sağlandı.

        Eğitimin ardından üniversite bahçesinde AFAD araç ve ekipmanları öğrencilere tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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