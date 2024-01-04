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        Kırşehir'deki cinayet ve yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

        Kırşehir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:37 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:37
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        Kırşehir'deki cinayet ve yaralama olayının şüphelisi tutuklandı
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        Kırşehir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Merkeze bağlı Dedeli köyündeki olayla ilgili aranan şüpheli F.Y, jandarma ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Köyde 17 Aralık'ta iki ikamete pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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