Kırşehir'deki cinayet ve yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

Kırşehir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Dedeli köyündeki olayla ilgili aranan şüpheli F.Y, jandarma ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Köyde 17 Aralık'ta iki ikamete pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

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