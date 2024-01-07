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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demirer, Kırşehir'de partililerle buluştu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:17
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demirer, Kırşehir'de partililerle buluştu
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi.

        Kentteki bir kafeteryada partililerle buluşan Demirer, yerel seçim stratejilerini görüşerek belediye başkan adayları, belediye ve il genel meclis üyelerinin belirlenmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

        Ulaşım, çevre sağlığı ve temizliği, sosyal hizmetler gibi konular başta olmak üzere Türkiye'nin iyi belediyecilikle tanışması amacıyla parti olarak hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Demirer, şöyle konuştu:

        "Yerel seçimlerde parti faktöründen çok, aday faktörü son derece önemli. Kırşehir, Nevşehir, Aksaray gibi orta ölçekli illerde adayların yarışıdır. İYİ Parti olarak iyi adaylarla seçim yarışına gireceğiz. Adaylarımızı peyderpey ilan ediyoruz. Seçimde beklenenin üzerinde oy alacağımıza eminiz. Bizim hedefimiz bu seçimde kemik oylarımızı korumak ve arttırmaktır."

        Demirer, daha sonra Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Malatya'ya gideceklerini belirterek, ziyaretlerin Türkiye genelinde devam edeceğini aktardı.

        Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, genel idare kurulu üyeleri ve teşkilatların şu anda alanda olduğunu anlatan Demirer "İnşallah çok iyi bir sonuçla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde başarıya ulaşacağız. Biz hür ve müstakil olarak bu seçimlere giriyoruz. Bu seçimlerde, üçüncü yol olarak kutuplaşmış bir siyaset içerisinde vatandaşımıza bir opsiyon, tercih sunacağız. Allah utandırmasın." dedi.

        İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Zafer Satılmış ise hür ve müstakil girecekleri yerel seçimlerde oylarında ciddi bir artış olacağını, vatandaşın kendilerine teveccüh gösterdiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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