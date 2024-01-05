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        Kırşehir'de canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı faaliyete kapatıldı

        Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:07
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        Kırşehir'de canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı faaliyete kapatıldı
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        Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

        Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı çerçevesinde, hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.

        Merkeze bağlı Akçaağıl köyünde şap hastalığı görülmesi nedeniyle tedbir alındığı kaydedilen açıklamada, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü hatırlatıldı.

        Açıklamada, sektör temsilcileri, tüccar ve yetiştiricilerin olumsuz etkilenmemesinin amaçlandığı vurgulanarak, hastalığın çıkışına bağlı 3 kilometrelik alanda koruma ve 10 kilometrelik alanda ise gözetim bölgesi oluşturulduğu da ifade edildi.

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