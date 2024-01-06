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        Kırşehir'de ilkokul öğrencileri zeka oyununda yarıştı

        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla ilkokul öğrencileri zeka oyunu mangala turnuvasında yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:10
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        Kırşehir'de ilkokul öğrencileri zeka oyununda yarıştı
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        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla ilkokul öğrencileri zeka oyunu mangala turnuvasında yarıştı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki yarışa 155 öğrenci katıldı. Merkezdeki gençlik liderleri ve gönüllüler, öğrencilere mangala oyununu anlattı.

        Merkezin spor salonunda oluşturulan stantlarda yarışan öğrencileri, aileleri izledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla hem öğrencilerimize şehitlerimizi hatırlatmak hem de onları zeka oyunuyla bir araya getirmek istedik. Amacımız farkındalık oluşturarak, öğrencileri teşvik etmek, ufkunu genişletmek, zeka ve stratejik düşünebilmelerini sağlamak. İlkokul düzeyinde 150'den fazla öğrenci turnuvaya katıldı. Bu vesileyle Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, hepsini minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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