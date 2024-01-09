Kırşehir'de 46 vatandaş umreye uğurlandı

Kırşehir'de 46 vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye uğurlandı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 46 kişilik umre kafilesi için Lale Camii önünde program düzenlendi.

İlahi ve salavatların okunduğu programda konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, "Böyle güzel bir yere yolculuk etmek, İnşallah gidemeyenlere nasip olur. Hayırlı şekilde gidip umreye, sağ salim dönerler inşallah, Allah ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Yayla'nın konuşmasının ardından dua edilerek 46 kişi umreye uğurlandı.