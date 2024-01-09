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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump: Hilekar Joe Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı

        Eski ABD Başkanı Trump: Hilekar Joe Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı

        Eski ABD Başkanı Trump, Kongre baskınındaki rolü dolayısıyla yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin temyiz mahkemesinde görülecek davadan önce yaptığı açıklamada, Biden'ın yargılanması gerektiğini savundu. Trump, "Eğer benim dokunulmazlığım olmayacaksa hilekar Joe Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 07:36 Güncelleme: 09.01.2024 - 07:36
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        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yargı dokunulmazlığı uygulanmaması halinde mevcut Başkan Joe Biden'a da uygulanmaması ve Biden'ın da yargılanması gerektiğini savundu.

        Trump, Kongre baskınındaki rolü dolayısıyla yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin temyiz mahkemesinde görülecek davadan bir gün önce, konuyu değerlendirdi.

        Truth Social'da yaptığı açıklamada, eski bir ABD başkanı olarak yargı dokunulmazlığına sahip olması gerektiğini ve yanlış bir şey yapmadığını savunan Trump, "Elbette ABD Başkanı ve Başkomutan olarak dokunulmazlık hakkına sahibim. (6 Ocak sürecinde) Seçim kampanyası yapmıyordum, seçimler çoktan bitmişti. Oy sahtekarlığı olup olmadığını araştırıyordum ki bu benim görevimdir." değerlendirmesini yaptı.

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        "BIDEN'IN DA DOKUNULMAZLIĞI OLMAMALI"

        Başkan olarak yaptığı bu eylemlerden dolayı yargı bağışıklığına sahip olması gerektiğini kaydeden Trump, "Eğer benim dokunulmazlığım olmayacaksa hilekar Joe Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı." ifadesini kullandı.

        Eski ABD Başkanı Trump hakkında, ikisi federal düzeyde, ikisi de eyalet düzeyinde toplam 4 farklı dava süreci devam ediyor.

        Bunlardan biri de Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolünü ve bu rolü dolayısıyla Trump'ın siyasi kariyerine devam edip edemeyeceğini ele alıyor.

        Donald​​​​​​​ Trump'ın avukatları, müvekkillerinin başkanlık görevi sürerken yaptığı konuşma ve siyasi eylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve dokunulmazlık kapsamında girdiğini savunuyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #joe biden
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