Kırşehir'dejandarma personeli kan bağışında bulundu

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 129 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, personelin "Birbirimize candan bağlıyız" ve " Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla kan bağışladığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 129 personelin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.