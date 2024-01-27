Kırşehir'dejandarma personeli kan bağışında bulundu
Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 129 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 129 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, personelin "Birbirimize candan bağlıyız" ve " Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla kan bağışladığı belirtildi.
Açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 129 personelin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.