Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu

Kırşehir'de sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından, son bir haftadır devam eden soğuk hava ile birlikte bugün mevsimin ilk karı yağdı.

Kent merkezindeki Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde kar temizleme çalışmalarına başlandı.

Ahi Evran Camisi ve Cacabey Medresesi'nin çatısı ve minareleri yağan karla beyaza büründü. Ahi Külliyesi ve içerisinde yer alan Ahilik Müzesi ile Ahi Evran heykelinde de beyaz örtü oluştu.

Kervansaray Dağı ve şehrin yüksek kesimleri başta olmak üzere kent merkezinde kar yağışı devam ediyor.

Kaman, Mucur, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde de kar yağışı başladığı belirtildi.