Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu

        Kırşehir'de sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından, son bir haftadır devam eden soğuk hava ile birlikte bugün mevsimin ilk karı yağdı.

        Kent merkezindeki Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde kar temizleme çalışmalarına başlandı.

        Ahi Evran Camisi ve Cacabey Medresesi'nin çatısı ve minareleri yağan karla beyaza büründü. Ahi Külliyesi ve içerisinde yer alan Ahilik Müzesi ile Ahi Evran heykelinde de beyaz örtü oluştu.

        Kervansaray Dağı ve şehrin yüksek kesimleri başta olmak üzere kent merkezinde kar yağışı devam ediyor.

        Kaman, Mucur, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde de kar yağışı başladığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli...
        Kırşehir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli...
        Besicinin boğanın saldırısına uğradığı anlar kamerada
        Besicinin boğanın saldırısına uğradığı anlar kamerada
        Kırşehir'de TKDK Ofisi hizmete açıldı
        Kırşehir'de TKDK Ofisi hizmete açıldı
        Kırşehir'de besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerası...
        Kırşehir'de besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerası...
        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan kişi, serbest bıra...
        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan kişi, serbest bıra...
        Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketinde anıldı
        Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketinde anıldı