Kırşehir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kırşehir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gözaltına alınan S.A, ifade işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

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