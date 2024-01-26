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        Kırşehir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:21
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        Kırşehir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Gözaltına alınan S.A, ifade işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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