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        Kırşehir'de besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bir besicinin, çiftliğindeki boğanın saldırısına uğradığı anları, güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:05
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        Kırşehir'de besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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        Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bir besicinin, çiftliğindeki boğanın saldırısına uğradığı anları, güvenlik kamerası kaydetti.

        Hatunoğlu köyünde besicilik yapan Mustafa Karaman, hayvanların yerini değiştirmek istediği sırada boğanın saldırısına uğradı.

        Boğanın boynuz darbesiyle yere düşen ve bir süre hayvan tarafından sürüklenen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

        Saldırı anı, çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaburgalarında kırık olduğu belirtilen Karaman, AA muhabirine, hayvanları diğer bölüme aktarmak isterken boğanın saldırdığını, ardından diğer hayvanların da üzerine geldiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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