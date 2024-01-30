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        Kırşehir'de gıda denetimi yapıldı

        Kırşehir'de hızlı tüketim yerlerinden gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:58
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        Kırşehir'de gıda denetimi yapıldı
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        Kırşehir'de hızlı tüketim yerlerinden gıda denetimi gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, hızlı tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan yağların polar madde, asit sayısı ve kızartma sıcaklığı kriterleri ile ürünlerin güvenilirliği ve kalitesini kontrol etti.

        Denetimlerin süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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