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        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:36
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        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Buhara, Kırşehir'de projelerin devam ettiğini söyledi.

        Kırşehir'de finansmanı genel bütçe ve mahalli idare bütçeleri ile karşılanan 178 proje uygulandığını vurgulayan Buhara, "Bu projelerin toplam tutarı 13 milyar 622 milyon liradır. Projelerden 74'ü tamamlanmış, 65 proje de devam etmektedir. Kontrol, denetim ve yatırım takiplerinin yerinde ve zamanında yapılması, varsa projeye engel durumların tespiti ve çözümü konusunda gayretli çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda yatırımcı kuruluşlar projelerle ilgili bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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