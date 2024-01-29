Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Buhara, Kırşehir'de projelerin devam ettiğini söyledi.

Kırşehir'de finansmanı genel bütçe ve mahalli idare bütçeleri ile karşılanan 178 proje uygulandığını vurgulayan Buhara, "Bu projelerin toplam tutarı 13 milyar 622 milyon liradır. Projelerden 74'ü tamamlanmış, 65 proje de devam etmektedir. Kontrol, denetim ve yatırım takiplerinin yerinde ve zamanında yapılması, varsa projeye engel durumların tespiti ve çözümü konusunda gayretli çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda yatırımcı kuruluşlar projelerle ilgili bilgi verdi.