Kırşehir'de kazanlar yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahipleri için kaynıyor SERKAN GÜNER - Kırşehir Valiliği tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan aşevinde hazırlanan yemekler, hasta, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

SERKAN GÜNER - Kırşehir Valiliği tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan aşevinde hazırlanan yemekler, hasta, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kent merkezindeki aşevinde haftanın 5 günü büyük kazanlarda hazırlanan çorba, sulu yemek, pilav veya tatlı, hijyenik ortamda paketlenerek ekiplerce 14 mahalle ve bir beldede ailelere teslim ediliyor.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine, devletin imkanlarıyla yine devletin şefkat elini vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Özellikle yemek yapma imkanı olmayanlar, hasta, engelli ve yaşlıların evlerine kadar yemeklerin hazırlanarak götürüldüğünü anlatan Buhara, haftada 5 gün çorba, ana yemek, pilav gibi yiyeceklerin vakumlu şekilde paketlendiğini dile getirdi.

14 mahalle ve 1 beldedeki hizmet ağını daha da genişletmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Buhara, "1000 vatandaşımıza bu hizmeti veriyoruz. İnşallah imkanlar dahilinde devletimizin de desteğiyle bu çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmek istiyoruz. İlçelerimizde de benzeri çalışmalar yapıp vatandaşlarımızla buluşturmak, devletin şefkat elini her yerde hissettirmek istiyoruz. Burada ustalarımız, çalışan arkadaşlarımız özenli ve gayretli bir şekilde emek veriyorlar." diye konuştu.

- "Devletimizle gurur duyuyorlar"

Buhara, alicenap bir millet olduklarını, özellikle yaşlıların hizmetten memnuniyet duyduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Devletimizle gurur duyuyorlar. Defaatle duyduk ki çok ciddi anlamda bir memnuniyet var. 'Allah razı olsun' diyorlar ve bunu da demeye devam ediyorlar. Biz de bunları duymaktan çok mutluyuz. Nihayetinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile hareket eden bir devletin temsilcileriyiz. İnsanımızın memnuniyetini duymaktan, hissiyatlarına şahit olmaktan gerçekten mutlu oluyoruz. Bu bizi daha çok çalışmaya ve gayret etmeye motive ediyor."

Aşevinin usta aşçısı Ziya Ulutaş ise ihtiyaç sahiplerine tamamen hijyenik ortamda, gıda güvenliği ve iş sağlığına uygun şekilde lezzetli yemekler yaptıklarını ifade etti.

Menülerinin aylık belirlendiğini ve aynı yemeği bir ay içinde tekrar sunmadıklarını aktaran Ulutaş, şunları kaydetti:

"Menümüz, gıda mühendisleri ve diyetisyenler tarafından incelenerek kolesterol ve yağ oranlarına dikkat edilip, evine götürdüğümüz ihtiyaç sahiplerinin de sağlık durumları göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Örneğin mercimek çorbası, ekşili köfte, bulgur ve pirinç pilavları, sütlaç, Kemalpaşa, irmik ve un helvası gibi ürünler yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar çok çeşit yapıp, memnuniyet sağlamaya çalışıyoruz. Geri dönüşler de çok iyi. İhtiyaç sahiplerinden devamlı hayır dualar alıyoruz, yemeklerden memnun olduklarını iletiyorlar. 'Allah devletimize milletimize zeval vermesin' diyorlar."