Kırşehir Futbol SK, teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile anlaştı Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol Spor Kulübü (SK), teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol Spor Kulübü (SK), teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın teknik direktörü Ferhat Timoçin ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp idari binasında başkan Çağatay Han Torun ile teknik direktör Yavuzyiğitoğlu'nun bir araya gelerek, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Yavuzyiğitoğlu'nun daha önce 2. Lig ekiplerinde görev yaptığı ve kısıtlı imkanlarla başarılı performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, yeni teknik direktör ve ekibine başarı temennisinde bulunuldu.