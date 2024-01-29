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        Kırşehir Futbol SK, teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile anlaştı

        Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol Spor Kulübü (SK), teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:25
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        Kırşehir Futbol SK, teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile anlaştı
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        Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol Spor Kulübü (SK), teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın teknik direktörü Ferhat Timoçin ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, kulüp idari binasında başkan Çağatay Han Torun ile teknik direktör Yavuzyiğitoğlu'nun bir araya gelerek, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı aktarıldı.

        Yavuzyiğitoğlu'nun daha önce 2. Lig ekiplerinde görev yaptığı ve kısıtlı imkanlarla başarılı performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, yeni teknik direktör ve ekibine başarı temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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