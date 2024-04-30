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        Kırşehir'deki öğrenci ve akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:12 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:14
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        Kırşehir'deki öğrenci ve akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü organizasyonuyla Merkez Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu binası önünde toplanan akademik ve idari personel ile öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Etkinlikte, ABD'de başlayan ve dünyadaki üniversitelere yayılan protestolarda, Gazze'deki katliama karşı gelen öğrenci ve akademisyenlerin yanında oldukları belirtildi.

        Uzun süredir devam eden soykırımın en kanlı şekilde devam ettiği, binlerce çocuk ve kadının öldürüldüğü, hastanelerin hedef alındığı, yeni doğmuş bebeklerin vahşice katledildiği kaydedildi.

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