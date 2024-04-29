Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 700 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 700 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen bir kamyoneti Kayseri-Ankara kara yolunda durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen 700 kilogram bandrolsüz tütün bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ankara'ya götürülmesi planlanan tütünün, buradan piyasa sürüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm zorunluluktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm zorunluluktur
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir çift hayatını kaybetti
        Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir çift hayatını kaybetti
        Kırşehir'de otomobiller çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırşehir'de otomobiller çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırşehir'de 180 hacı adayı için eğitim semineri düzenlendi
        Kırşehir'de 180 hacı adayı için eğitim semineri düzenlendi
        KAEÜ, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı
        KAEÜ, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı
        Kırşehir'de öğrenciler Yurt Fest'te el emeği ürünlerini sergiledi
        Kırşehir'de öğrenciler Yurt Fest'te el emeği ürünlerini sergiledi
        ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı
        ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı