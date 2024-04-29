Kırşehir'de 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen 700 kilogram bandrolsüz tütün bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen bir kamyoneti Kayseri-Ankara kara yolunda durdurdu.

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