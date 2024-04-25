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        Kırşehir'de öğrenciler Yurt Fest'te el emeği ürünlerini sergiledi

        Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yurt Fest" etkinliğinde, yurtlarda kalan üniversite öğrencileri el emeği ürünlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:24
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        Kırşehir'de öğrenciler Yurt Fest'te el emeği ürünlerini sergiledi
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        Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yurt Fest" etkinliğinde, yurtlarda kalan üniversite öğrencileri el emeği ürünlerini sergiledi.

        TOBB Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde açılan sergide öğrencilerin yağlı boya, resim, kil ve hamur objeleri, rölyef ürünleri yer aldı.

        "Yurt Fest" etkinliğinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, öğrencileri sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirtti.

        Şahin, Kırşehir'deki yurtlarda açılan akademi, kulüp, atölye ve kurs çalışmaları neticesinde öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları etkinliklerin gösterilmesi amacıyla sergi açtıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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