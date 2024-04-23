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        Kırşehir'de bıçak zoruyla gaspa 2 tutuklama

        KIRŞEHİR'de bir vatandaşın motosikletini bıçak zoruyla gasp eden 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:19 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:25
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        Kırşehir'de bıçak zoruyla gaspa 2 tutuklama
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        KIRŞEHİR'de bir vatandaşın motosikletini bıçak zoruyla gasp eden 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Olay ,dün akşam saatlerinde merkez Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler motosikletli bir kişinin önünü kesti ve motosikletini bıçak zoruyla gasbederek olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sahibinin polis ekiplerine ihbarda bulunması sonrası harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri kamera kayıtları sonrası şüphelilerin kimliklerini tespit ederek belirlenen farklı adreslere baskın düzenledi. S.C. (23) ve A.A. (25) olduğu belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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