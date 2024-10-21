KAEÜ ile Kırşehir TSO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında bir araya gelen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz, kurumlar arasındaki protokolü imzaladı.

Araştırma ve bilimsel yayın, kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans gibi ortak akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi hedeflenen iş birliğinde, Kırşehir'deki abdallık geleneği ve günümüz abdalları ile Neşet Ertaş hakkında yapılacak faaliyetlerin de desteklenmesi amaçlanıyor.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, kurumlar arasında sosyal, kültürel ve sanayi alanlarında iş birliğinin artırılması, yapılacak tüm faaliyetlerin iki kurum mevzuatları ve olanakları dahilinde mütekabiliyet esasına dayanarak yapılması ve kurumsal yarar sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Kırşehir sanayisinin gelişmesi için üniversite olarak her türlü desteği vereceklerini aktaran Karahocagil, üniversitenin Ar-Ge çalışmalarının ortak paydaşlar ile yürütülmesinin önemli olduğunu, üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde birçok faaliyeti gerçekleştireceklerini de ifade etti.