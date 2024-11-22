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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırşehir'de konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Koordinasyon kurullarımız, planlama kurullarımız, 17 imza altında olmak kaydıyla içinde ziraat odalarımızdan borsalarımıza, sanayi odalarımızdan o ilin önde gelen çiftçilerine, fakültelerine, üniversitelerine kadar bir ortak akılla temele de suyu koyarak planlama yaptık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:46 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:34
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırşehir'de konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Koordinasyon kurullarımız, planlama kurullarımız, 17 imza altında olmak kaydıyla içinde ziraat odalarımızdan borsalarımıza, sanayi odalarımızdan o ilin önde gelen çiftçilerine, fakültelerine, üniversitelerine kadar bir ortak akılla temele de suyu koyarak planlama yaptık." dedi.

        Gizligider, Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modelleri" toplantısında, Bakanlığın üretim planlamasıyla ilgili ortaya koyacağı hedefleri ve Kırşehir ile ilgili tarımsal planlamaları içeren sunum yaptı.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 25 yılda ulaştırmadan savunma sanayine, sağlıktan eğitime birçok "çözülmez" denilen büyük meseleleri çözdüğünü, terörü tarihe gömdüğünü vurgulayan Gizligider, dünyada değişen şartlarda tarımsal iniş çıkışların bazen fiyatlara bazen de tüketiciye yansıması gibi dalgalanmaları sona erdirmek istediklerini anlattı.

        Gizligider, 2015'lerden bu yana bazen havza bazlı üretim, bazen "kaynaklara göre yönetim biçimi" denilen hayırlı işi gerçekleştirmenin bu kadrolara nasip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bir devlet aklıyla çalışıldı, bunu bilmenizi istiyorum ve 2023 nisan ayı itibarıyla yürürlüğe giren kanun değişikliğinin ardından ilçe ilçe çalışıldı. Kırşehir'imizde neyi, nerede, ne kadar üreteceğimizin adını koymaya çalıştık. Bunu sizlerle birlikte yaptık. Koordinasyon kurullarımız, planlama kurullarımız, 17 imza altında olmak kaydıyla içinde ziraat odalarımızdan borsalarımıza, sanayi odalarımızdan o ilin önde gelen çiftçilerine, fakültelerine, üniversitelerine kadar bir ortak akılla temele de suyu koyarak planlama yaptık. Hani yıllardır söylene geliyordu ya, bu ülkede üretimi planlamadan olmaz... Bir yıl işte patates çok olur fiyatlar yerde olur, bir yıl az olur markette ulaşılamaz olur, bunları planlamamız lazım. İşte onun neticesine geldik. Bugün sadece bizler için değil bu uygulama, geleceğimiz için planlamayı yapmak zorundayız."

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de tarımda yeni bir dönem başlatılarak, üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin hayata geçirildiğini dile getirdi.

        Çiftçilerin planlı üretime yönlendirilmesiyle plansız üretimin getirdiği olumsuzlukların önüne geçileceğine dikkati çeken Demiryürek, yeni üretim modeliyle çiftçilerin işinin kolaylaşacağını, dış etkenlerden daha az etkilenerek az maliyetle daha yüksek verim elde edebileceklerini ifade etti.

        Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan, Tarım ve Orman Bakanlığı yöneticileri, birlik ve oda temsilcileri, tarım sektörü paydaşları ve üreticiler katıldı.

        Öte yandan, Kırşehir Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Gizligider, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fidan dikim etkinliğine katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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