Kırşehir'de KADEM'den "Şiddete Seyirci Kalma" çağrısı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kırşehir İl Temsilciliği, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla "şiddete seyirci kalma" çağrısında bulundu.

İl Temsilcisi Müge Şebnem Şahin, Cacabey Meydanı'nda yaptığı açıklamada, KADEM'in kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele ettiğini belirtti.

Bu yılki sloganlarının "şiddete seyirci kalma" olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Televizyon dizileri, ne yazık ki kadının ailedeki rolünü ve toplumdaki konumunu belirlemede çok etkili bir güce sahip. Kadının insanlık onurunu hiçe sayan kadın temsilleri ve kadına şiddet örnekleri, bugün pek çok dizinin ana teması. Kadına yönelik şiddetin bütün türleri, diziler aracılığıyla evimizin içine sızıyor. Bu sebeple bizler 'şiddete seyirci kalma' diyeceğiz. Kadını ve aileyi şiddetten korumak sadece kadın derneklerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddete karşı bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturmasını diliyorum."