Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Valisi Demiryürek, kentteki turizm alanlarını inceledi

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kentteki turizm alanlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Valisi Demiryürek, kentteki turizm alanlarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kentteki turizm alanlarında incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürleriyle ilk olarak Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda yeni oluşturulan göleti inceledi.

        Kuşlar ve diğer canlıların istifade edeceği, kente doğal güzellik katması planlanan göleti yerinde gören Demiryürek, DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinden yürütülen çalışma hakkında bilgi aldı.

        Ardından, Tepesidelik köyünde bulunan Tuz Mağarasını inceleyen Vali Demiryürek, Mucur Kepez Yeraltı Şehrinin oda ve galerilerini gezdi.

        Cacabey Kervansarayı ve tarihi Kesikköprü'de de incelemede bulunan Demiryürek, Kırşehir'in doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak turizme kazandırmak için gereken çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.

        Öte yandan, "Kırşehir'de Nefes Alan, Kırşehir'e Nefes Veriyor" isimli ağaçlandırma projesi kapsamında Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı Hatıra Ormanı'na Vali Demiryürek ve jandarma personeli 200 fidan dikti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Faizin aşağı gelmesi şart

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de polis ve özel güvenlikçiler, 1 haftada 3 dolandırıcılık girişim...
        Kırşehir'de polis ve özel güvenlikçiler, 1 haftada 3 dolandırıcılık girişim...
        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verdi
        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verdi
        KAEÜ'ye sıfır atık projesi için 400 bin lira destek
        KAEÜ'ye sıfır atık projesi için 400 bin lira destek
        Kırşehir'de "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı
        Kırşehir'de "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı
        Kırşehir'de Gazze ve ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes açıldı
        Kırşehir'de Gazze ve ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes açıldı
        Kırşehir'de çalınan çoban köpeklerini jandarma buldu
        Kırşehir'de çalınan çoban köpeklerini jandarma buldu