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        Kırşehir'de çalınan çoban köpeklerini jandarma buldu

        Jandarma ekipleri Kırşehir'de çalınan Aksaray malaklısı cinsi 2 çoban köpeğini bularak sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:53
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        Kırşehir'de çalınan çoban köpeklerini jandarma buldu
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        Jandarma ekipleri Kırşehir'de çalınan Aksaray malaklısı cinsi 2 çoban köpeğini bularak sahibine teslim etti.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Akçakent ilçesi Ödemişli köyünde 2 çoban köpeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalınan Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin Ankara'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, köpekleri bu ilde bulanarak sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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