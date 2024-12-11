Kırşehir'de çalınan çoban köpeklerini jandarma buldu

Çalınan Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin Ankara'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, köpekleri bu ilde bulanarak sahibine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Akçakent ilçesi Ödemişli köyünde 2 çoban köpeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.