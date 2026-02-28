Canlı
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan biri tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

        Giriş: 28.02.2026 - 15:36
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan biri tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılara ait 10 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

