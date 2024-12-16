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        Kırşehir'de polis ve özel güvenlikçiler, 1 haftada 3 dolandırıcılık girişimini engelledi

        Kırşehir'de polis ekipleri, son 1 haftada bankaların güvenlik görevlileriyle yürüttüğü çalışmalarda 3 dolandırıcılık olayını önledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:14
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        Kırşehir'de polis ve özel güvenlikçiler, 1 haftada 3 dolandırıcılık girişimini engelledi
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        Kırşehir'de polis ekipleri, son 1 haftada bankaların güvenlik görevlileriyle yürüttüğü çalışmalarda 3 dolandırıcılık olayını önledi.

        Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması kapsamında kentte çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankaların özel güvenlik görevlilerini ve kuyumcuları ziyaret ederek, telefon dolandırıcılığı konusunda uyarıda bulunuyor.

        Bu çerçevede 10 gün içerisinde 16 banka şubesinde 26 özel güvenlik görevlisi ve 36 banka personelini bilgilendiren ekipler, 2024'te 811 özel güvenlik görevlisini uyardı.

        Çalışmalarla polis ekipleri ve özel güvenlik personelinin işbirliğiyle kentte son 1 haftada 3 farklı telefonla dolandırıcılık girişimi de engellendi.

        Öte yandan, dolandırıcıların banka hesaplarına bloke koyduran polis ekipleri, adli tahkikata başladı.

        Dolandırılmaktan kurtarılan vatandaşlar da çalışmaları için ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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