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        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verdi

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerine siber güvenlik, şiddet ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:26
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        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verdi
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        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerine siber güvenlik, şiddet ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında eğitim verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki programda öğrencilerle bir araya gelen polisler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile TEM, KADES, UYUMA, SIBERAY gibi uygulamaları anlattı.

        Kadına destek ve şiddetle mücadele konularında da öğrencilere bilgi veren polisler, siber suçlar ve siber güvenliğin öneminden bahsederek, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda uyarılarda bulundu.

        Yaşanılan veya fark edilen tüm şiddet olaylarında siber güvenlik konularında ve madde bağımlılığıyla mücadelede polisin her zaman vatandaşın yanında olduğu da aktarıldı.

        Bilgilendirici videolar ile sunumların yapıldığı programa katılan 345 öğrenci, yaşadıkları ve günlük yaşamlarını etkileyen güvenlik konularında görüşlerini paylaştı.

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